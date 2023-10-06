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У п'ятницю вранці російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову, за попередніми даними, ракетами "Іскандер", повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"У Харкові зафіксовано два прильоти ворожих ракет. На місці працюють профільні служби, слідчі, криміналісти. За попередніми даними фахівців вибухотехнічної служби, росіяни вдарили по мирному Харкову ракетами типу "Іскандер". Огляди місць подій тривають", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, влучання зафіксовано в Київському та Основ'янському районах міста. По медичну допомогу звернулися 9 осіб, серед постраждалих - 11-місячна дитина.
ForUm

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