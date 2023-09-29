Перебои в электроснабжении являются нежелательным явлением для частных пользователей или компаний. Поэтому неудивительно, что каждый хочет обезопасить себя от этого, инвестируя в аварийный генератор электроэнергии. Что лучше выбрать: бензиновый генератор 3 кВт или бензиновый генератор 5 кВт? Какой мощности должен быть такой агрегат? Узнайте далее в статье.

Бензиновые генераторы: характеристика агрегатов

Бензиновый электрогенератор может вам помочь при перебоях подачи тока, либо там, где электросеть вообще недоступна. Предназначены для использования практически в любых условиях. Характеризуются ограниченным весом и меньшими габаритами по сравнению с некоторыми другими типами агрегатов, что делает их более мобильными. Их легче перемещать и транспортировать. Кроме того, бензиновые генераторы не сложны в использовании. Агрегаты применяются во многих сферах: от бытового до промышленного использования. К таким сферам могут относиться больницы, строительные площадки, загородные коттеджные поселки и многое другое.

Популярные мощности

Мощность генератора условно делиться на четыре группы:

0,35-3 - маломощный класс переносных агрегатов для мобильного использования; 3.1-5 - генераторы для дачи с оптимальным потенциалом способным питать электрические приборы в небольшом домике; 5.1-10 - сезонные агрегаты, используемые в загородных домах со средней площадью; 10.1-20 - мощные генераторы для электроснабжения коттеджей и частных домов с большим количеством электропотребителей.

Бензиновый генератор 3 кВт: что к нему можно подключить?

Данное устройство подходит для дома и позволяет одновременно подключить несколько устройств, максимальная мощность которых составляет 3 кВт. Аварийный источник энергии пригодится, когда необходимо покрыть потребность в электроэнергии нескольких электроприборов, например, пылесоса или электрочайника. Электрогенератор 3 кВт позволит использовать их при перебоях в электроснабжении. Расход топлива таков: приборы мощностью до 3 кВт расходуют 0,7-1,1 л/час бензина (в зависимости от условий эксплуатации).

Когда может пригодиться электрогенератор мощностью 5 кВт?

Это определенно самый производительный агрегат, который позволит одновременно подключить множество бытовой техники и электроники. Его также можно использовать в качестве электрогенератора для дома с насосной станцией.

Как правильно выбрать электростанцию?

При выборе генераторной бензиновой установки следует учитывать следующие характеристики:

Изначально необходимо определиться, какие устройства будут подключены к генератору.

Также необходимо знать, что любое оборудование при запуске потребляет больше энергии, чем при нормальной работе. Поэтому так важно выбрать генератор чуть большей мощности, чем расчетная.

Чтобы узнать, какой параметр подходит, следует просуммировать мощности всех приемников, рассчитав одно- и трехфазные устройства отдельно.

Перед покупкой стоит просмотреть рейтинг электрогенераторов, в который вошли самые популярные модели.

Выбор бензинового генератора - дело ответственное. Если хочется приобрести надежный, качественный агрегат и при этом не переплачивать, следует изучить обзор на популярные модели, ознакомиться с ТОП продаж. Среди мощных и качественных генераторов электричества - производители Firman, AL-KO, Europower, Champion, Fubag. Агрегаты потребляют мало топлива и прекрасно справляются с выработкой электроэнергии. Могут использоваться везде, где так необходимо электричество и где нет свободного доступа к электроснабжению.