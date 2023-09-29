Перебои в электроснабжении являются нежелательным явлением для частных пользователей или компаний. Поэтому неудивительно, что каждый хочет обезопасить себя от этого, инвестируя в аварийный генератор электроэнергии. Что лучше выбрать: бензиновый генератор 3 кВт или бензиновый генератор 5 кВт? Какой мощности должен быть такой агрегат? Узнайте далее в статье.
Бензиновые генераторы: характеристика агрегатов
Бензиновый электрогенератор может вам помочь при перебоях подачи тока, либо там, где электросеть вообще недоступна. Предназначены для использования практически в любых условиях. Характеризуются ограниченным весом и меньшими габаритами по сравнению с некоторыми другими типами агрегатов, что делает их более мобильными. Их легче перемещать и транспортировать. Кроме того, бензиновые генераторы не сложны в использовании. Агрегаты применяются во многих сферах: от бытового до промышленного использования. К таким сферам могут относиться больницы, строительные площадки, загородные коттеджные поселки и многое другое.
Популярные мощности
Мощность генератора условно делиться на четыре группы:
- 0,35-3 - маломощный класс переносных агрегатов для мобильного использования;
- 3.1-5 - генераторы для дачи с оптимальным потенциалом способным питать электрические приборы в небольшом домике;
- 5.1-10 - сезонные агрегаты, используемые в загородных домах со средней площадью;
- 10.1-20 - мощные генераторы для электроснабжения коттеджей и частных домов с большим количеством электропотребителей.
Бензиновый генератор 3 кВт: что к нему можно подключить?
Данное устройство подходит для дома и позволяет одновременно подключить несколько устройств, максимальная мощность которых составляет 3 кВт. Аварийный источник энергии пригодится, когда необходимо покрыть потребность в электроэнергии нескольких электроприборов, например, пылесоса или электрочайника. Электрогенератор 3 кВт позволит использовать их при перебоях в электроснабжении. Расход топлива таков: приборы мощностью до 3 кВт расходуют 0,7-1,1 л/час бензина (в зависимости от условий эксплуатации).
Когда может пригодиться электрогенератор мощностью 5 кВт?
Это определенно самый производительный агрегат, который позволит одновременно подключить множество бытовой техники и электроники. Его также можно использовать в качестве электрогенератора для дома с насосной станцией.
Как правильно выбрать электростанцию?
При выборе генераторной бензиновой установки следует учитывать следующие характеристики:
- Изначально необходимо определиться, какие устройства будут подключены к генератору.
- Также необходимо знать, что любое оборудование при запуске потребляет больше энергии, чем при нормальной работе. Поэтому так важно выбрать генератор чуть большей мощности, чем расчетная.
- Чтобы узнать, какой параметр подходит, следует просуммировать мощности всех приемников, рассчитав одно- и трехфазные устройства отдельно.
- Перед покупкой стоит просмотреть рейтинг электрогенераторов, в который вошли самые популярные модели.
Выбор бензинового генератора - дело ответственное. Если хочется приобрести надежный, качественный агрегат и при этом не переплачивать, следует изучить обзор на популярные модели, ознакомиться с ТОП продаж. Среди мощных и качественных генераторов электричества - производители Firman, AL-KO, Europower, Champion, Fubag. Агрегаты потребляют мало топлива и прекрасно справляются с выработкой электроэнергии. Могут использоваться везде, где так необходимо электричество и где нет свободного доступа к электроснабжению.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом