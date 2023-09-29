В Європейському Союзі є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота з європейськими столицями.

Про це повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час 2nd EU Accession Exchange Forum, передає "Європейська правда"

Стефанішина зазначила, що стратегія, спрямована на те, щоб Україна рухала порядок денний, довела свою ефективність.

За її словами, з огляду на прогрес, який Україна змогла показати у виконанні семи рекомендацій, не залишилось простору для дискусій і сумнівів у тому, що розширення буде позитивним.

"Коли Єврокомісія випустить свою доповідь, ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами, - каже вона. - І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року.

Так, є консенсус щодо того, що переговори про вступ для України можуть бути відкриті.

Тут є загальний консенсус всіх держав-членів, навіть тих, хто більше виступає за Західні Балкани чи навіть за Грузію. Але всі розуміють, що перед тим, як ухвалювати рішення щодо цих країн, має бути ухвалене рішення щодо України".

За словами віцепрем’єрки, нині ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була, коли Україна прагнула отримати статус кандидата на вступ.

"Зараз всі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийняте рішення щодо України", – сказала Стефанішина.