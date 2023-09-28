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Вдень 28 вересня російські війська двома ракетами вдарили по території Авдіївського коксохімічного заводу. На підприємстві сталась пожежа.

Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільне Донбас". 

"Біля 13:10 окупанти завдали авіаракетний удар двома ракетами. Одна з ракет влучила в склад зберігання нафталіну, горять залишки. Без постраждалих", - сказав він.
ForUm

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