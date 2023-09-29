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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він не має доказів, що падіння дронів у Румунії було наслідком навмисного нападу.

"Що стосується уламків дронів у Румунії, ми не маємо жодних доказів, що це результат якогось навмисного нападу Росії на територію Альянсу", - сказав він у четвер у Києві на пресконференції після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, пише "Інтерфакс-Україна".

"Російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звісно, дестабілізують. І НАТО неодноразово заявляло, що воно захищатиме всіх членів Альянсу. Ми значною мірою посилили свою присутність у наших східних членів Північноатлантичного союзу, зокрема й у Румунії. Послали туди більше військ, здійснюємо більше повітряного патрулювання: різні сили, засоби, які дають нам змогу моніторити ситуацію на кордонах НАТО більш уважно", - сказав Столтенберг.
ForUm

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