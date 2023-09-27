Обстановка на фронті контрольована, ЗСУ не втратили жодної позиції. Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", – повідомив головнокомандувач.

Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки генералом Марком Міллі.

Під час перемовин з боку партнерів був присутній генерал Чарльз Браун, який незабаром очолить Обʼєднаний комітет начальників штабів США.

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", – сказав Залужний.

Під час розмови обговорили ситуацію на фронті.

"Також розповів про основні потреби нашої армії – це засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси", – сказав головнокомандувач.

"На завершення розмови ще раз особисто та від імені українських солдатів і офіцерів подякував генералу Міллі за службу для нашої країни. Разом – до перемоги", – заявив Залужний.