Після повернення частини закупівель Міноборони в систему Prozorro вдалось заощадити близько 5 мільярдів гривень державного бюджету.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун в інтерв’ю виданню Telegraf.

Починаючи з травня Міноборони почало повертати деякі свої закупівлі в систему Prozorro.

"Станом на зараз вони завершили приблизно 50 тендерів на загальну вартість 31 млрд грн з економією у 16%, а це близько 5 млрд грн. Це дуже непоганий результат. Але це точно не всі їхні потреби. Я не кажу про військову техніку. Виключно – про тилове забезпечення", - пояснила Бігун.

Чиновниця додала, що Мінекономіки пропонує створити центри компетенцій, які оцінюватимуть доцільність певних закупівель, зокрема, для потреб ЗСУ.

"У нас мають бути центри прийняття рішень, які беруть на себе відповідальність за те що і як ми купуємо. Розпорядники коштів мають разом з одержувачами розділяти відповідальність за ефективне витрачання коштів, і тому вони мають концентрувати у себе таку експертизу, фаховість і набагато ефективніше планувати", – додала заступниця міністра.

Вона вважає, що коли в рамках децентралізації органи місцевого самоврядування отримують додаткові повноваження – це добре. Проте водночас з повноваженнями накладається і додаткова відповідальність.

Зараз кожен бюджетний заклад сам проводить такий саме тендер, як і всі інші – закуповують електроенергію, газ, послуги з прибирання тощо. Тобто одну й ту саму роботу виконують сотні, а інколи й тисячі суб'єктів.

"З цієї причини й виникає питання з точки зору KPI зробити результат більш продуктивним, і сам процес – більш ефективним. Процес закупівель потребує колосального ресурсу: люди, їхні зарплати, час тощо. Все це можна направити на більш потрібну роботу. Це завдання означає, що треба переглянути те, як ми роздаємо бюджет, як витрачаємо державні кошти і спробувати, там, де це можливо, централізувати ці потреби.

Якщо немає можливості централізувати потреби, хоча б варто централізувати формування вимог до закупівель (технічне завдання, проект договору тощо), щоб не було потреби кожному закладу, кожному юристу і відповідальному вигадувати власний договір", - пояснює Бігун.

Аби зменшити кількість сумнівних закупівель, була введена вимога до всіх замовників оприлюднювати обґрунтування незастосування конкурентних процедур.

"Наступним кроком ми хочемо по закупівлях запровадити, щоб потреби також публікували на Prozorro. Зараз ми маємо обґрунтувати незастосування конкурсу. А наступний крок — хочемо реалізувати функціонал, який би дозволяв замовнику пояснювати, чому вони це купують. На моє враження, це той еволюційний шлях, який дозволяє більш свідомо проводити закупівельні робити і досягати кращого результату", - резюмувала чиновниця.