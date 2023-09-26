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Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги.

Про це пише "Українська правда". 

За даними УП цей лист був також відправлений прем’єр-міністру України Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента України.

В документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців.

Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони України і усіх силових відомств.
ForUm

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