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Міністерство торгівлі США в понеділок оголосило про торговельні обмеження стосовно 11 китайських і п'яти російських компаній, звинувативши частину з них у постачанні компонентів для виробництва безпілотників для армії РФ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дев'ять компаній, зокрема китайська Asia Pacific Links Ltd. і російська SMT-iLogic, нібито брали участь у схемі постачанні компонентів до підсанкційного Центру спеціальних технологій РФ деталей для дронів для російської військової розвідки (ГУР).

Asia Pacific Links Ltd. раніше фігурувала в журналістському розслідуванні, де була розкрита її роль у постачанні компонентів для російських безпілотників "Орлан-10".

Серед іншого, китайська компанія була одним із найважливіших постачальників російської програми з виробництва безпілотників. Разом із SMT iLogic вона вже була об'єктом попереднього раунду санкцій США у травні.

Ще шість компаній із Китаю американська сторона звинуватила у ймовірній закупівлі деталей для програми з виробництва безпілотників Іраном – які також використовуються російськими силами для ударів по Україні."Ми без вагань вживатимемо швидких і значущих заходів проти тих, хто продовжує постачати і підтримувати незаконну і аморальну війну Путіна в Україні", – заявив керівник відділу експортного контролю Міністерства торгівлі США Алан Естевез.
ForUm

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