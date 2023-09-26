Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився відсторонити першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького з посади.

Відповідне рішення 25 вересня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров.

"Клопотання детектива НАБУ про відсторонення від посади підозрюваного Тараса Висоцького залишити без задоволення", - оголосив суддя.

Він уточнив, що рішення може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів із моменту його оголошення. Рішення набирає чинності після закінчення строку подання апеляційного оскарження, якщо таке оскарження не було подано. У разі надходження апеляційного оскарження, рішення, якщо воно не скасоване, набуде чинності після рішення суду апеляційної інстанції.

Текст рішення буде оголошено 2 жовтня 2023 року.

У залі суду, крім обвинуваченого Висоцького, сторони обвинувачення та захисту були присутніми низка представників аграрних асоціацій, зокрема, голова "Спілки молочних підприємств України" Вадим Чагаровський, директор ГС "Борошномели України" Родіон Рибчинський, генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук, в.о. глави правління "Укрцукор" Назар Михайловин, директор ГО "Всеукраїнський аграрний форум" Марія Дідух та інші.

Як повідомлялося, 24 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звинуватили першого заступника міністра аграрної політики України Висоцького у зловживанні на суму 62,5 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для забезпечення потреб держави в період воєнного стану.

"Зазначені продукти харчування призначалися як гуманітарна допомога для населення Донецької, Херсонської, Сумської, Запорізької, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської та Полтавської областей і міста Києва", - наголошується в повідомленні, пише "Інтерфакс-Україна".

ВАКС 31 серпня обрав Висоцькому запобіжний захід у вигляді застави у 805 тис. грн. Крім того, на нього було покладено процесуальні обов'язки: прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду; не виїжджати з м. Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним - ексзаступником міністра економіки і свідками; здати на зберігання у відповідні органи державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Термін дії зобов'язань - до 24 жовтня 2023 року.