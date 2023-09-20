Російські окупаційні війська в ніч на середу атакували безпілотниками Полтавську область, поцілили в нафтопереробний завод у Кременчуку, його роботу тимчасово припинено, повідомив глава ОВА Дмитро Лунін.

"Сьогодні вночі росіяни неодноразово атакували Полтавщину. Наша ППО добре відпрацювала по ворожих БПЛА. Є влучання в Нафтопереробний завод у Кременчуку", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок цього сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби. Роботу заводу тимчасово припинено.

На сьогодні відомо, що постраждалих немає, додав Лунін.