Голова Національної поліції України Іван Вигівський у понеділок, 11 вересня, представив особовому складу нового керівника поліції Київської області, генерала поліції третього рангу Анатолія Щадила, повідомляє пресслужба поліції області.

"Анатолій Щадило продовжить позитивні напрацювання і надалі розвиватиме поліцію Київщини, в тому числі відновлення підрозділів, зруйнованих внаслідок окупації. Перед усім особовим складом поліції продовжують стояти основні завдання: забезпечення безпеки і правопорядку, захист прав і свобод громадян та протидія злочинності", - зазначив Вигівський, ідеться у повідомленні у фейсбуці.

Він також подякував колишньому керівнику Андрію Нєбитову за роботу та побажав успіхів на новій посаді. Відтепер Андрія Нєбитова призначено на посаду заступника голови Національної поліції України.

Щадило зі свого боку наголосив, що докладе всіх зусиль для підтримання в області порядку та створення безпечного середовища для громадян.