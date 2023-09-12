Адміністрація президента США Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними бомбами, стверджують чотири американські чиновники, передає Reuters.

Повідомляється, що таке озброєння може допомогти ЗСУ завдати значної шкоди російським окупантам у глибині тимчасово окупованих територій.

За даними видання, після успішного застосування касетних боєприпасів в артилерійських снарядах калібру 155 мм останніми місяцями, США розглядають можливість постачання або одного, або обох армійських тактичних ракетних систем ATACMS або GMLRS, оснащених касетними боєприпасами.

У разі схвалення будь-який варіант зможуть швидко доставити в Україну, пише "Інтерфакс-Україна".

Рішення про відправку або того й іншого, за словами інших американських чиновників, не є остаточним і все ще може провалитися через побоювання Білого дому, чи не стане цей крок "надмірно агресивним проти Росії".