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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили зайняли частину Опитного у Донецькій області.

Про це вона сказала на брифінгу 11 вересня в ефірі телемарафону.

"Рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. І мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське, - повідомила вона. У тих ділянках, де вдалося досягти успіху, наші Збройні сили зараз там закріплюються".

 
ForUm

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