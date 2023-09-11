Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили зайняли частину Опитного у Донецькій області.

Про це вона сказала на брифінгу 11 вересня в ефірі телемарафону.

"Рух відбувався в районі Опитного. Сили оборони зайняли частину цього населеного пункту. І мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське, - повідомила вона. У тих ділянках, де вдалося досягти успіху, наші Збройні сили зараз там закріплюються".