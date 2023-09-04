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Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес міг спровокувати дипломатичний скандал із США після того, як погрожував скасувати замовлення на військові вертольоти американського виробництва, призначені для британських спецпризначенців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Sunday Times.

У конфлікт були втягнуті посли обох країн, а також британський уряд, який намагався розрядити напруженість.

У матеріалі видання йдеться, що в останні тижні перебування на посаді Воллес наполягав на скасуванні багатомільярдного контракту, який передбачає закупівлю 14 вертольотів великої дальності Chinook H-47 виробництва компанії Boeing.

У листі від 10 серпня до глави Пентагону Ллойда Остіна Воллес чітко дав зрозуміти, що розглядає можливість скасування угоди.

За даними джерел видання, Воллес почав висловлювати серйозні побоювання щодо цієї угоди. Під час внутрішніх обговорень він запропонував скасувати її в рамках заходів зі скорочення витрат, щоб зменшити тиск на обмежений бюджет Міністерства оборони.

Водночас один з членів британського уряду назвали цю пропозицію "божевільною".

Один зі співрозмовників видання заявив: "Здавалося, що він (Воллес – ред.) намагається розлютити американців. Безумовно, дехто сприйняв це саме так".

Ще одне джерело зазначило, що цей крок призвів до того, що прогрес в укладенні угоди зупинився: "Всі зрозуміли, що це божевілля, і ми сиділи над цим питанням все літо. Це, безумовно, викликало загострення".

На цьому тлі посол США у Великій Британії Джейн Хартлі 1 серпня написала листа британському уряду, в якому просила прояснити майбутнє угоди. Там їй дали гарантії.

Окремо посол Великої Британії в США Карен Пірс отримала повідомлення з Вашингтона, після чого вона попередила свій уряд, що скасовувати угоду було "поганою ідеєю".

Джерело повідомило, що британські посадовці також намагалися запевнити своїх американських колег, що питання буде вирішене, коли Воллес піде з уряду.

За даними джерел видання, для наступника Воллеса на посаді міністра оборони Гранта Шаппса угода зі США є одним з найважливіших питань.
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