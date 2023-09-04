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У суботу в окупованому селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області сталися вибухи в кафе, де часто відпочивали російські офіцери.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери, - написав він. - Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів".

За даними Федорова, детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів.
ForUm

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