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Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні у своєму виступі на саміті Кримської платформи запевнила Україну у підтримці та назвала помилковою і недостатньою реакцію Заходу на російську агресію 2014 року. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Мелоні зазначила, що анексія Росією Криму у 2014 році була безумовним порушенням міжнародного права та спробою реалізації російських агресивних намірів щодо всієї України. 

"У 2014 році західні країни не зрозуміли повністю масштаб того, що відбувалося і, можливо, сподівалися, що імперіалістичні прагнення Москва цим і обмежаться. 

Ми помилялися і ми маємо це визнати", – заявила Джорджія Мелоні.

"Сьогодні ми без вагань стоїмо пліч-о-пліч з вами. І сьогодні ми тут для того, щоб вчергове наголосити, що Росія має припинити свою агресивну політику та вивести свої війська. Ми не втомимося працювати задля завершення війни та досягнення справедливого та тривалого миру", – додала вона.

Мелоні зазначила, що Італія готова допомагати також у відбудові України та у 2025 році прийме конференцію з відновлення України (Ukraine Recovery Conference).

"Майбутнє України – це майбутнє миру, свободи та добробуту. Це майбутнє територіально цілісної України у спільній європейській родині. Тому що ваш героїчний спротив – це й наша битва за демократію. А ваша свобода – це свобода всієї Європи", – підсумувала Джорджія Мелоні. 
ForUm

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