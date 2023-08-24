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Україна зможе отримати всі 42 літаки від Нідерландів, коли українські пілоти пройдуть відповідне навчання, заявив президент Володимир Зеленський.

"Із Марком Рютте ми домовилися, що ми можемо розраховувати на 42 літаки. А більше в нього немає. Із них на 18 ми будемо проходити навчання. І коли ми навчимося, ми зможемо отримати ці 18. Решту ми зможемо отримати відразу, щойно наші пілоти будуть готові", - заявив він на пресконференції за підсумками Третього саміту Кримської платформи в Києві.

Водночас таку кількість літаків Зеленський назвав "дуже серйозною".

"Скажу відверто: коли ми готували всі ці зустрічі й говорили з партнерами, розраховували хоча б на 12. Я всім вдячний. Усі попрацювали. У нас великий потенціал", - зазначив президент.

Глава держави також пояснив ситуацію щодо потенційного отримання шведських літаків Grippen.

Зокрема, за його словами, у найближчі п’ять тижнів у Швеції українська технічна група вивчатиме роботу цих літаків.

"Далі, якщо вони нам будуть технічно повністю підходити і якщо уряд Швеції буде готовий це обговорювати (передачу їх Україні - ІФ-У), то після цього ми будемо домовлятися про тренувальну місію. Саме так ми працювали щодо F-16", - сказав Зеленський, додавши, що Швецію з цього питання також відвідував командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Як повідомлялося, після візиту Зеленського до Швеції та переговорів із прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном щодо літаків Grippen той заявив, що Швеція не планує передавати їх Україні, оскільки потребує їх сама.
ForUm

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