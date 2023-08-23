також у роздiлiПолiтика
Глобальний саміт Формули миру може пройти у Франції
Боррель підтвердив підготовку зустрічі щодо миру в Україні
Ердоган планує поговорити з Путіним про зерно у вересні
Греція підтримала набуття Україною членства в НАТО
ЦАХАЛ встревожили утечки современного западного оружия из Украины в Иран, - СМИ
Нові подробиці підриву Кримського мосту: «Надскладна операція, яка вплинула на хід війни»
The Economist: Україна змінила плани контрнаступу
Зеленський розповів, на що готовий обміняти членство в НАТО
Зеленський домовився з прем'єр-міністром Нідерландів про кількість літаків F-16 для України
Україна запропонувала румунам скористатись українськими газовими сховищами
Зеленський розповів про підготовку до Дня незалежності
The Washington Post: Американська розвідка не вірить в досягнення мети українським контрнаступом
Тесть нардепа Железняка працював на російського олігарха, який продав Медведчуку нафтовий завод під Ростовом
Перше судно, що вийшло без "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу
Зеленський планує восени провести Форум оборонних індустрій
Депутат Рівненської облради заплатить два мільйони в бюджет
В БЕБ з'явився новий керівник
В ГУР кажуть про відсутність підства про покращення "здоров'я" Керченського мосту

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, спростивши процедуру його надання.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, тепер для визначення статусу учасника бойових дій відповідним комісіям достатньо надати одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

"Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру визнання внеску на захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій", - прокоментував зміни Міністр оборони України Олексій Резніков.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0