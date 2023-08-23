Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, спростивши процедуру його надання.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, тепер для визначення статусу учасника бойових дій відповідним комісіям достатньо надати одну довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

"Цей крок значною мірою допоможе звільнитися від зайвої бюрократії та прискорити процедуру визнання внеску на захист України та присвоєння їм статусу учасника бойових дій", - прокоментував зміни Міністр оборони України Олексій Резніков.