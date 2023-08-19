Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Бухаресті з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

"За обсягами двосторонньої торгівлі Румунія для України тепер займає третє місце серед країн Європи. В Бухаресті обговорили з прем’єром Марчелом Чолаку, як нам розвинути торговий потенціал, який є вигідним для обох наших країн. Особлива увага до розвитку Дунайських портів та чорноморських торговельних шляхів. Ми сподіваємося, що експертні консультації та спільна робота дозволить відмовитись від обмежувальних заходів щодо експорту українського зерна після 15 вересня. Це важливо для нашої економіки та світової продовольчої безпеки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, Україна також запропонувала Румунії реалізувати пілотний проєкт спільного прикордонного та митного контролю на одному з пунктів пропуску.

"Ми також запрошуємо румунські компанії скористатися українськими підземними газовими сховищами, які є найбільшими на континенті. Обговорили потенціал співпраці у питанні комерційного постачання електроенергії між нашими державними компаніями", - написав Шмигаль.