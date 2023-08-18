Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині.

Про це повідомляє Reuters.

Спершу очевидець агентства зафіксував, як судно Joseph Schulte під прапором Гонконгу перетинає турецьку протоку Босфор.

Згодом місцеві телерадіокомпанії повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.

За даними Marinetraffic судно знаходиться на якірній стоянці біля порту Єшилькей поблизу Стамбулу.