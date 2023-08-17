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Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що немає підстав думати, що "здоров'я" Керченського мосту покращиться, відзначивши незаконність будівництва росіянами цього об'єкта.

"Він (Керченський міст - ред.) погано почувається. Здоров'я вже не те, що було. Підстав думати, що здоров'я сильно покращиться - немає. Найімовірніше, буде навпаки", - сказав представник ГУР в ефірі загальнонаціонального телемарафону, коментуючи поточний стан Керченського мосту, пише "Інтерфакс-Україна".

Юсов наголосив, що сам міст є небезпечним, оскільки від етапу проєктування до реалізації незаконного будівництва є серйозні помилки. "І конструкторські рішення, і в плані виконання - небезпечна конструкція. А після повномасштабного вторгнення стає дуже небезпечною", - зазначили в розвідці.

Він додав, що це незаконно збудований об'єкт, який використовується для перекидання ворожих засобів, щоб убивати українців.
ForUm

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