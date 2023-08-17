Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав помилкою свої сказані раніше слова про можливий варіант здачі Україною частини території РФ в обмін на членство в НАТО.

"Моя заява щодо цього була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", - сказав Єнссен у коментарі норвезькому порталу VG у середу.

Як повідомлялося, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу в разі територіальних поступок РФ, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова Стіана Єнссена, заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні. "Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. В інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - написав Ніколенко у фейсбуці.