також у роздiлiПолiтика
В БЕБ з'явився новий керівник
В ГУР кажуть про відсутність підства про покращення "здоров'я" Керченського мосту
Верещук не збирається працювати в Міноборони
Зеленський: Виробництво дронів нарощується в рази
В Раді хочуть декриміналізувати створення місць розпусти і звідництво
Кабмін виділив більше мільярда на посилення оборони північно-східних регіонів
Швеція передасть Україні новий пакет допомоги на $314 млн
Власть в будущем столкнется с демографическим кризисом - эксперт
В ОП разкритикували ідею членства України в НАТО за однієї умови
Кабмін відібрав у Академії аграрних наук 100 тисяч гектарів землі
США нададуть Україні додаткові $200 млн на безпеку
Зеленський розповів про виробництво українських безпілотників
Німеччина буде виділяти Україні військової допомоги на €5 млрд щорічно
У ГУР натякнули, що на День Незалежності тривожитись варто росіянам
В Україну після навчання в Британії повертаються морпіхи
Прийнято чергове судове рішення по настоятелю Києво-Печерської лаври
Це наслідки спецоперації СБУ, - експерт про мільярдні втрати РФ на морі
Данілов розповів про можливіть проведення виборів під час війни

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен назвав помилкою свої сказані раніше слова про можливий варіант здачі Україною частини території РФ в обмін на членство в НАТО.

"Моя заява щодо цього була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні, і я не мав так говорити. Це була помилка", - сказав Єнссен у коментарі норвезькому порталу VG у середу.

Як повідомлялося, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен припустив, що Україна може стати членом Альянсу в разі територіальних поступок РФ, але наголосив, що таке рішення має ухвалювати лише Київ.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова Стіана Єнссена, заявив, що розмови про вступ України до НАТО в обмін на відмову від частини українських територій абсолютно неприйнятні. "Свідома чи несвідома участь посадових осіб НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку Росії. В інтересах євроатлантичної безпеки обговорювати шляхи прискорення перемоги України та набуття нею повноправного членства в НАТО", - написав Ніколенко у фейсбуці.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0