Резкое сокращение рождаемости в Украине на фоне массового оттока жителей уже после окончания военных действий может стать большой проблемой для власти. Соответствующее мнение в комментарии озвучил политолог, директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

По его словам, с началом войны масса украинцев выехала в страны Запада, где им были представлены специальные условия, с единственной целью – дать возможность своим детям жизнь лучше, чем у них была в Украине еще до событий февраля 2022 года.

«За этих сто лет, и особенно за последних 50-70 лет, украинцы жертвовали одно поколение в пользу другого. То есть они готовы были приехать из села с паспортом и жить долго в общежитиях или на съемных квартирах, чтобы получить уже собственные квартиры, а их дети уже получали высшее образование, то есть делали все ради детей. И это такая привычка, которая очень характерна, прежде всего, повторяю, для украинцев. Она и сейчас толкает многие молодые семьи за границу, они прямо так и говорят: “ … да , мы не займем высокие посты, да, наше образование никуда не годится, но наши дети будут жить в нормальной стране и уже у них есть шанс устроиться лучше, чем у нас…”», - отметил он.

Вместе с тем Небоженко указывает на тот факт, что большая ответственность за то, захотят ли украинские беженцы вернуться в Украину, лежит именно на власти.

«Создайте условия, и завтра многие скажут: нет, нет, нет. С одной стороны, детям здесь хорошо, но с другой, мы хотим пожить на родине, потому что там открывается то, то, то, и то. Потому что процесс приспособления к Восточной и Западной Европе для украинцев очень тягостный, и не только потому что он занимает работу, ниже своих возможностей и способностей, но это же и среда тяжелая», - пояснил он.

Политолог убежден: если коррупция в высших эшелонах власти продолжится и после войны, отток населения из Украины, соответственно, тоже не прекратится.

«Если Украина вдруг начнет не красть деньги, которые будут даваться на восстановление, а создавать программы прямо так технически: вот, столько-то будет получать человек, если он приедет по таким-то условиям (вот точно так, как когда-то в Советском Союзе создавали специфические лучшие условия для тех, кто ехал работать на Севере, и люди ехали и жили там по 15 лет – да, там невозможно жить, но я имею в виду, что должна быть социальная политика, социальные технологии), и если будут специальные интересы у Украины и украинского государства, то очень многих можно вернуть, даже если люди там уже и решили остаться», - добавил он.

Резюмируя, собеседник высказал убеждение в том, что демографический кризис, который неминуемо ждет Украину, станет проблемой в будущем для власти.