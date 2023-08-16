Депутати Верховної Ради пропонують прибрати з Кримінального кодексу покарання за створення або утримання місць розпусти і звідництво.

Про це йдеться у законопроєкті, який опублікував депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Нинішнім законодавством заборонено створення або утримання місць розпусти, а також звідництво для розпусти.

За такі дії покарння – штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень (1000-2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеження волі на строк до двох років.

Законопроєктом дана стаття з Кримінального кодексу вилучається.

Також пропонується видозмінити статтю Кримінального кодексу щодо ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.

У діючому законодавстві є тотальна заборона на ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографії, покарати за таке порушення можуть штрафом до 68 тис. гривень або обмеженням волі на строк до трьох років

Законопроєктом пропонується ввести вищевказане покарання тільки за розповсюдження порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, або виготовлення такої продукції із зображенням особи, якій не відомо про такі дії.

Відповідно, якщо дорослий контент знятий і розповсюджений за згоди всіх осіб, котрі знімаються, то відповідне відео легальне і може розповсюджуватися без будь-якого покарання.

Також забороняється екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія) і порно з дітьми і для дітей, за яке посилено покарання.