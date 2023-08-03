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Президент України Володимир Зеленський заявив про мету зробити оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України одним із найсильніших у Європі, що потребує підтримки найсильнішої дипломатії.

"Щомісяця ми додаємо нові потужності для України - з виробництва зброї та снарядів, з ремонту та обслуговування техніки. Збільшуємо виробництво артилерії, збільшуємо виробництво ракет. Уперше в Україні будуємо армію дронів і флот морських дронів. Наша мета - зробити ОПК України одним із найсильніших у Європі, і це потребує підтримки найсильнішою дипломатією", - сказав Зеленський на конференції послів України в Ужгороді в середу.

За словами президента, "є очевидні речі" щодо зброї у партнерів, яку справді може бути поставлено в Україну і виробництво якої потрібне і Україні, і партнерам.
ForUm

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