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Україна має намір винести на наступне засідання Ради безпеки ООН питання планомірного знищення Росією культових споруд православної церкви в Україні, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія планомірно знищує православну церкву в Україні та її приміщення. Останній випадок - сьогоднішній удар по Преображенському собору в Одесі. Ми порушимо це питання на наступному засіданні РБ ООН щодо України, щоб було зрозуміло: Росія - єдина загроза українському православ'ю", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, у ніч на 23 липня РФ атакувала Одеську область п'ятьма видами ракет, задіяли "Калібри", "Онікси", Х-22 і дві модифікації балістичних ракет "Іскандер", значну частину їх збито. Відомо про одного загиблого та 21 постраждалого. Серед постраждалих - четверо дітей.

Зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор, пошкоджено будівлі в історичному центрі Одеси. За попередньою інформацією, внаслідок нічної ракетної атаки в Одесі пошкоджено 25 пам'яток архітектури.

 
ForUm

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