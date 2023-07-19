Что делает интерьер стильным? Можно роскошно обставить комнаты, продумать все практические нюансы, подобрать искусное освещение, дорогие произведения искусства, декор, но в итоге пространство получится действительно функциональным и даже элегантным, но недостаточно интересным, без оригинальных деталей, желаемого уюта и, главное, индивидуальности. Сегодня попробуем разобраться, как же создать современный дизайн на года в своем доме.

Секрет 1: Красота в простоте

Умение создавать прекрасное с помощью минимума деталей можно смело называть искусством. Иногда достаточно купить межкомнатные двери в трендовом бежевом цвете или с лаконичными матовыми стеклянными вставками, подобрать идеальный свет, добавить несколько акцентных аксессуаров — и комната из обычной и заурядной превращается в оазис уюта. Минималистский дизайн имеет свой собственный шарм, оригинальный образ и позволяет вам сосредоточиться на деталях каждого предмета, не отвлекая внимания от целостной картины.

Секрет 2: Создайте гармонию

Гармоничный интерьер создает неповторимый эффект, дарит ощущение спокойствия и абсолютной удовлетворенности. Цвета играют ключевую роль в достижении этого эффекта, поэтому, прежде чем приобрести обои, плитку, мебель и декор для комнаты, выберите палитру из 2-4 цветов. Они будут служить основой для создания настроения. Конечно, не отказывайте себе в удовольствии украсить пространство яркими штрихами. Главное, чтобы они смотрелись уместно.

Популярным вариантом для оформления пола и стен является керамическая плитка. Она может быть как нейтральной, так и выразительной, фоном для других деталей или эффектным акцентным элементом, притягивающим взгляды. Большой ассортимент современных коллекций представлен в каталоге https://ars.ua/ru/plitka/. Сочетание различных оттенков и текстур может придать вашему пространству индивидуальность и уют.

Секрет 3: Используйте правильные материалы

В 2023 году не теряют актуальности такие материалы, как натуральное дерево, металл, стекло и бетон. Если вы хотите подчеркнуть теплоту в пространстве, используйте ламинат, мебель из массива дерева. Излишняя отделка и орнаменты не приветствуются. Простота, практичность и комфорт — залог оттачивания хюгге в домашних условиях.

Нравится лофт? Грубая штукатурка, бетон и кирпичная кладка, открытые конструктивные элементы и инженерные коммуникации: балки, колонны, трубы — позволят передать особый характер этого популярного стиля.

Секрет 4: Персонализируйте

Не пытайтесь сделать свой дом таким же, как у всех. Раскройте свою индивидуальность: любители провести время, окунаясь с головой в волшебный мир литературы, могут поставить огромный книжный шкаф или повесить компактные полки, аналогично с ракушками, красивыми предметами искусства или текстилем. Наполните дом воспоминаниями о счастливых временах, добавив памятные фотографии или другие дорогие вашему сердцу аксессуары.

Секрет 5: Многофункциональности — да!

Дизайнеры интерьеров все чаще говорят о важности с умом использовать жилую площадь. Один из способов — покупка многофункциональной мебели. Например, кровать с нишами для белья позволит сэкономить место в шкафу. А стол-трансформер для ребенка будет расти вместе с ним.