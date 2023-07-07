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Сполучені Штати Америки справді обговорюють можливість надання Україні касетних боєприпасів, покликаних покращити ефективність наступальних дій українських сил, але рішення не підтверджують.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, передає кореспондент "Європейської правди".

Представник Міноборони США заявив, що надання так званих вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM) справді перебуває на обговоренні, але "конкретних оголошень наразі немає".

"Можу сказати, що в нас є запаси різних видів DPICM, і серед тих, надання яких (Україні. – Ред.) ми обговорюємо, немає старіших DPICM із коефіцієнтом нерозірваних снарядів понад 2,35%", – підкреслив Райдер.

"Нам відомо про повідомлення, певні 155-DPICM міліметрового калібру кількадесятирічної давнини мають вищий коефіцієнт нерозірваних снарядів. Тож ми будемо ретельно обирати ті снаряди, які мають меншу летальність", – додав він.
ForUm

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