Перемога спільної безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі залежить від партнерів України, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. Отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів", - сказав також він.