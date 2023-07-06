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Перемога спільної безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі залежить від партнерів України, сказав у відеозверненні в середу президент України Володимир Зеленський.

"Залишається рівно тиждень до ключового дня саміту НАТО у Вільнюсі. Отже, тиждень до ключового моменту для нашої спільної безпеки в Європі. Максимально працюємо з партнерами, щоб наша спільна безпека у Вільнюсі перемогла. Все залежить від партнерів", - сказав також він.
ForUm

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