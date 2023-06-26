Події в Росії повністю виправдовують підтримку, яку Захід надає Україні, сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті La Provence.

Марш ПВК "Вагнер" на Москву "продемонстрував розкол, що існує в російському керівництві, і вразливість як військових, так і (інших) воєнізованих структур (у Росії)", - заявив у неділю президент Франції.

Він зазначив, що "ситуація продовжує розвиватися" і що він постійно "стежить за подіями", пише "Інтерфакс-Україна".

"Усе це має змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує ту підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", - сказав Макрон.