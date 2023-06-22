Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу") припускає, що у фінальному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі буде обумовлено, що Україна стане членом НАТО, коли дозволять безпекові умови.

"Я думаю, що це ... буде якесь формулювання, наприклад, таке, як ми підписали з Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про те, що Україна буде в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Можливо, такий формат ми побачимо у фінальному документі", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в середу.

Він також наголосив, що Рада Україна-НАТО, яку хочуть створити на саміті, на відміну від комісії Україна-НАТО, є вищим щаблем взаємодії з альянсом.

"Комісія - це коли ми приходили зі своїм стільчиком, сідали й нам щось розповідали, а потім говорили: всі вільні - йдіть доопрацьовуйте. І в нас були щорічні програми... Рада - це вже постійне місце за столом, яке дає змогу ініціювати вирішення або обговорення проблем. Ініціювати консультації відповідно до четвертої статті... Вашингтонського договору - що мають бути скликані консультації в разі загрози якоїсь агресії. Ми маємо право голосу, ми маємо право створювати внутрішню структуру взаємодії з альянсом за напрямами, тобто більша інтеграція з альянсом. Тобто це такий наступний і вищий ступінь взаємодії", - пояснив народний депутат.

Чернєв також повідомив, що у фінальному комюніке саміту НАТО буде заявлено про пакет допомоги для реформування сектору безпеки та оборони України для наближення до стандартів НАТО.

Він також зазначив, що рекомендації, які виконує Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, збігаються з тими завданнями, які треба виконати, щоб стати членом НАТО.

"Виконуючи домашнє завдання як майбутнього члена ЄС, ми автоматично виконуємо завдання, щоб стати членом НАТО", - зазначив Чернєв.

Саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).