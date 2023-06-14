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Проби морської води в акваторії Одеси показали перевищення в ній норм вмісту забруднювальних речовин і різке падіння солоності внаслідок підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції на Дніпрі, але не виявили збудників холери, повідомляють у телеграм-каналі Одеської мерії "Одеса. Офіційно" в середу.

"У відібраних 10 червня з точок в Одесі проб морської води збудник холери та холероподібних вібріонів не виявлено... У відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення заліза у 4,8 раза, солоність нижче норми у 2,7 раза; у відібраних на 16-й станції В. Фонтану пробах зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,8 раза, заліза - у 5,2 раза, солоність нижче норми у 2,9 раза", - ідеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що питна вода, яка постачається в Одесу, відповідає санітарним нормам. "Питна вода відповідає Державним санітарним нормам і правилам 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", - повідомляють у мерії.

В Одеській міськраді нагадали, що продовжує діяти наказ Одеської обласної військової адміністрації від 16 липня, яким установлено особливий режим пересування громадян на окремих територіях Одеської області та заборонено перебування на узбережжі Чорного моря, зокрема, у межах пляжних зон.
ForUm

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