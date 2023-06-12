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Енергетики почали повертати світло до населених пунктів Херсонської області, які постраждали через підтоплення, енергопостачання вже відновлено 243 абонентам, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"У Херсоні відновили роботу 12 трансформаторних підстанцій, завдяки чому до мережі підʼєднали 270 абонентів. У місті залишаються підтопленими 110 трансформаторних підстанцій. Без світла – майже 15 100 користувачів", - написав Прокудін у телеграмі у понеділок.

"В області полагодили дві трансформаторні підстанції – заживлено 73 абоненти в селах Заповіт та Новогреднєве Калинівської громади. Пошкодженими залишаються 35 трансформаторних підстанцій, через що без світла залишилися 2 303 абоненти в шести населених пунктах", - додав голова обладміністрації.

За словами Прокудіна, аварійно-відновлювальні роботи в області тривають
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