Після невеликої паузи Росія наростила виробництво ракет, вочевидь, налагодивши поставку комплектуючих в обхід західних санкцій, заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Українській правді".

"Навесні була невелика пауза, коли противник наростив виробництво. І вже, згідно з новими даними ГУР, має більше і "Кинджалів", і "Калібрів". Вочевидь, Росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, і отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може: плати, чипи, напівпровідники. Це те, без чого ракета не полетить", - підкреслив Ігнат.

На його думку, ракет високоточних, далекобійних - Х-101, "Іскандер-М", "Іскандер-К", "Калібр", "Кинджал", які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував критичну інфраструктуру України, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння.

"Тому сподіваюся, що Росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно працюватимуть і контролюватимуться, тоді можна буде поставити Росію на місце", - зазначив речник Повітряних сил.