Ворог здійснив підрив Каховської ГЕС із розрахунку не допустити проведення наступу ЗСУ на Херсонському напрямку, а також вивільнити необхідні резерви для їхнього перекидання на Запорізький і Бахмутський напрямки, повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Також стало відомо, що окупанти переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, це насамперед підрозділи морської піхоти, а також повітряно-десантних військ і 49 армії.

"Тож стає очевидною мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, з огляду на власні втрати та обмеженість у резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило "звузити" можливу географію активних дій ЗСУ", - зазначила Маляр.

Крім цього, керівництво країни-агресора руйнуванням Каховської ГЕС намагається відволікти частину сил і ресурсів Сил оборони України на ліквідацію техногенної катастрофи, і тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонської області.