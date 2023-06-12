Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляє, що в місцях підтоплень через підрив Каховської ГЕС заборонено використовувати поверхневі водойми для купання, а також вживання риби.

"Наразі ми забороняємо використовувати поверхневі водойми для купання. Ми закликаємо не використовувати рибу, яка чи плаває, чи відбувається мор риби, як харчовий продукт, у будь-якому вигляді. (...) просимо утриматися і не купувати нічого на стихійних ринках, які можуть бути біля цих поверхневих водойм", - сказав Ляшко в ефірі національного телемарафону в неділю.

Він наголосив, що ці заборони необхідні для недопущення кишкових інфекційних захворювань.

Однак міністр зазначив, що "вода в централізованій водопровідній мережі повністю відповідає санітарним нормам і правилам та безпечна для вживання".

Наразі випадків інфекційних захворювань, спричинених через підтоплення, не зафіксовано, ситуація контрольована.