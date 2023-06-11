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Площа затоплених територій через підрив РФ Каховської ГЕС у Херсонській області зменшилася майже вдвічі, рівень затоплення становить 4,07 метра, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі: з 139 до 77,78 кілометра квадратних. Рівень затоплення становить 4,07 метра. Протягом учорашнього дня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району - Миколаївки, Львова та Ольгівки", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в неділю.

На правому березі Херсонської області підтопленими залишаються 32 населені пункти, під воду пішов 3 821 житловий будинок. На тимчасово окупованих територіях підтоплено 14 населених пунктів.

ОВА зазначає, що "потроху осушуються дороги між селами, проте не всіма ще можливо користуватися".
ForUm

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