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Із зони підтоплення у зв'язку з підривом РФ Каховської ГЕС станом на вечір четверга евакуювали 2334 людини, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в телеграм-каналі.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко з місця подій повідомив, що окупанти обстріляли Берислав і Бериславський район Херсонської області.

"Щойно терористи обстріляли керованими авіаційними бомбами місто Берислав і Бериславський район, і ми зараз тільки встановлюємо наслідки від цих бомбардувань, тому можемо вкотре констатувати, що російський режим показує своє терористичне обличчя", - наводить слова міністра пресслужба.

Крім того, Клименко звернувся з проханням до всіх, хто допомагає ліквідовувати наслідки катастрофи: "Нам чітко треба працювати всім разом. Єдиною командою в єдиній системі. Ми маємо знати, скільки в нас плавзасобів, скільки в нас сил - людей і техніки. Тому велике прохання до всіх, хто доучається і має бажання й надалі долучатися до ліквідації наслідків. Спочатку звертатися у Штаб ліквідації наслідків, він працює цілодобово. Адже тільки разом ми можемо довести, що є незламною нацією", - сказав міністр.

 
ForUm

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