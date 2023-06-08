Міністерство охорони здоров'я не відкидає ризику виникнення випадків холери внаслідок руйнування військами країни-агресора РФ дамби Каховської ГЕС, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Ми не виключаємо випадків холери, ситуація стане зрозумілою після зниження рівня води", - сказав він журналістам у середу.

Кузін наголосив, що алгоритми реагування на випадки холери чітко прописано, їх виконуватимуть.

Водночас він зауважив, що можливість застосування карантинних заходів у постраждалих регіонах розглядатимуть після зниження рівня води.

Головсанлікар країни також повідомив, що медичні заклади постраждалих регіонів мають запаси питної води принаймні на дві доби, із підтоплених медзакладів проводять евакуацію пацієнтів, у лікарнях достатньо антибіотиків на випадок виникнення спалахів інфекцій.

При цьому Кузін закликав не використовувати в їжу загиблу рибу.