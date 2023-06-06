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Оперативне командування "Південь" повідомило, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС, згодом ОВА підвердила цю інформацію.

"Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться в повідомленні. 

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін записав відео, в якому підтвердив підрив Каховської ГЕС. Він зазначив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Прокудін також зауважив, що критичного рівня вода досягне через 5 годин.
ForUm

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