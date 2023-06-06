Перші групи українських пілотів вже відправилися на навчання до Великої Британії. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
«Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії», – написав Шмигаль.
Він також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО. Тому на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути про майбутнє НАТО.
Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.
«Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване», – додав прем'єр.
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