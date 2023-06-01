У межах розслідування трагічних наслідків через недопуск громадян до укриття в Києві правоохоронці затримали чотирьох осіб: першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.

Про це повідомляють пресслужби Київської міської прокуратури і столичної поліції

Наразі трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру в службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, охоронцю – в залишенні в небезпеці, яке призвело до смерті.

Раніше в межах слідства прокурори спільно з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та у медзакладі, де під час повітряної тривоги громадянам не надали доступ до укриття.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Крім того, Служба безпеки України розслідує злочин за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України: порушення Росією законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Що передувало: В ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, у тому числі дитина 2013 р.н.