Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що Росія не буде вести переговори, а намагатиметься здобути перемогу у війні. Про це чиновник ЄС заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

"Росія не буде вести переговори, намагаючись виграти війну" - наголосив чиновник ЄС.

Головний дипломат ЄС додав, що він "не відчуває оптимізму" з приводу того, що може статися цього літа.

Як пише Sky News, Боррель заявив, що він бачить "концентрацію військ по обидва боки, явне бажання Росії спробувати виграти війну", і що "РФ неодноразово давала зрозуміти, що не припинить війну, поки не досягне своїх військових цілей".

"Я боюся, що відсьогодні і до літа війна триватиме. (Володимир) Путін зібрав там понад 300 000 осіб, удвічі більше, ніж було в нього, коли він почав вторгнення", - цитує Sky News слова глави дипломатії ЄС.

Він сказав, що Москва має "величезну" військову присутність і, як і раніше, має намір регулярно нападати на Україну.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з оголошеною передачею російських ядерних боєзарядів Білорусі високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій назвав цей крок таким, що призведе "до подальшої вкрай небезпечної ескалації".

"Європейський Союз засуджує угоду між Росією і Білоруссю про дозвіл розміщення російських ядерних боєголовок на території Білорусі. Це крок, який призведе до подальшої вкрай небезпечної ескалації", - заявив Боррель.