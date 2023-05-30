Російські війська втратили щонайменше 2002 танки із 24 лютого 2022 р., повідомляє видання DW з посиланням на портал Oryx.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну незалежний нідерландський портал Oryx документує втрати армій за фотографіями та відео в інтернеті. За даними платформи, за цей час Росія втратила щонайменше 2002 танки", - пише DW на своїй сторінці у фейсбуці.

Зазначається, що частина танків була захоплена українськими військами і тепер використовується проти окупантів.

"1239 із них було знищено, 106 - пошкоджено, 113 - кинуто, 544 - захоплено і тепер використовуються ЗСУ проти російської армії", - зазначає видання, пише "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 29 травня РФ втратила 3801 танк.