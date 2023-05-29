Мер Києва Віталій Кличко пояснив незвичні вібрації, які відчували мешканці столиці в ніч на неділю, рухом потужної зброї до фронту.

Мера запитали, чи знає він, із чим були пов’язані вібрації, які мешканці Києва та області сплутали з землетрусом.

"Це зброя іде до фронту, нова, потужна. Може бути вібрація, пов’язана з цим", - відповів він.

У Києві та області в ніч на 28 травня під час повітряної тривоги місцеві мешканці відчули незвичні вібрації, що нагадували землетрус.