Європейська комісія може обмежити імпорт окремих сільськогосподарських товарів з України після продовження дії режиму безмитної торгівлі з 5 червня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це в четвер у Брюсселі заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За словами Домбровскіса, після ухвалення рішення про продовження так званих автономних торговельних заходів на ще один рік ЄС має "правову основу для можливого продовження виключних захисних заходів" проти українського аграрного імпорту.

"Тому що чинні виключні захисні заходи, що були передбачені попередніми автономними регуляторними правилами, втрачають чинність 5 червня", – пояснив він.

Віцепрезидент Єврокомісії додав, що ЄС продовжує обговорення цієї теми із п’ятьома країнами-членами, яких стосуються обмеження українського імпорту, а також із Україною, і в разі продовження обмежень сторони визначать конкретні дати їхньої дії.