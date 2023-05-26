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Російські окупанти в ніч на п'ятницю здійснили масований обстріл ракетами і дронамі Дніпра і Дніпропетровської області, є пошкодження і постраждалі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Надважка ніч. Було гучно - ворог масовано атакував область ракетами і дронами. Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджені 2 будинки та авто. Зайнялося й на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали", - написав він у телеграм-каналі.

Також пошкоджено заправку. Постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу і він лікується вдома.

Серйозних руйнувань також зазнало транспортне підприємство.

Усюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

"Не припиняв ворог знущатися і над Нікопольщиною. Обстріляв Марганецьку громаду з БПЛА. Минулося без жертв", - зазначив він.

Наслідки російської атаки могли бути куди гіршими, якби не наша неймовірна ППО, наголосив Лисак.

"Попередньо тільки військові з ПВК "Схід" цієї ночі над областю збили 5 крилатих ракет і 6 "шахедів", - написав він.

Повну інформацію чекаємо від Повітряних сил, зазначив голова ОВА.

Також повітряні сили Збройних сил України повідомили, що знищили 10 ворожих крилатих ракет, 23 "шахеди" і два розвідувальні дрони. 

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь" знищено 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555, 23 ударні дрони "Shahed-136/131", 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Мерлін-ВР", - ідеться в повідомленні.
ForUm

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