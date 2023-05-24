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Парламент Словенії у вівторок ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словенське видання 24ur.

У декларації парламентарі засуджують "геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства", а також засуджують та відкидають "спроби спотворення історичних фактів", пов'язаних із Голодомором. 

Декларацію про визнання Голодомору геноцидом ухвалили більшістю в 67 голосів проти восьми за підтримки всіх парламентських груп, окрім Лівої партії. Її представник Матей Ватовець назвав документ "політичним актом", який "ґрунтується на фальшивих передумовах".

Тим не менш, під час дебатів інші депутати погодились, що декларація є висловленням солідарності з українським народом і допоможе підвищити рівень обізнаності про цей злочин.

Державний секретар Міністерства закордонних справ Словенії Самуель Жбогар також висловив підтримку декларації, нагадавши, що Росія продовжує викрадати українське зерно та обмежувати експорт до країн, які його потребують.Президент Володимир Зеленський уже подякував словенському парламенту за ухвалене рішення. "Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності", – прокоментував він у Twitter.
ForUm

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