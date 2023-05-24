Депутат парламенту Німеччини (Бундестаг) від "Християнсько-демаократичного союзу" (ХДС) Родерік Кізеветтер запропонував надати Україні ракети TAURUS. Це крилата ракета авіаційного базування дальністю 500 кілометрів.
Відповідну заяву Кізеветтер зробив в інтерв’ю Redartions Netzerk Deutschland (RND).
Він нагадав, що раніше Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети Storm Shadow. А напередодні Лондон оголосив про надання ударних безпілотників дальньої дії.
За словами Кізеветтера, Німеччина має наслідувати приклад Великої Британії.
"Тепер партнери України повинні піти "на всі сто" і поставити Україні все, що Україна може використати в битві... Крилаті ракети TAURUS з дальністю до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском Німеччини в цьому відношенні", — сказав політик.
Він вважає, що більше не повинно бути жодних так званих "червоних ліній" щодо озброєнь, які НАТО може надавати Україні.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом