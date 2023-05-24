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Депутат парламенту Німеччини (Бундестаг) від "Християнсько-демаократичного союзу" (ХДС) Родерік Кізеветтер запропонував надати Україні ракети TAURUS. Це крилата ракета авіаційного базування дальністю 500 кілометрів.

Відповідну заяву Кізеветтер зробив в інтерв’ю Redartions Netzerk Deutschland (RND).

Він нагадав, що раніше Україна отримала від Великої Британії крилаті ракети Storm Shadow. А напередодні Лондон оголосив про надання ударних безпілотників дальньої дії.

За словами Кізеветтера, Німеччина має наслідувати приклад Великої Британії.

"Тепер партнери України повинні піти "на всі сто" і поставити Україні все, що Україна може використати в битві... Крилаті ракети TAURUS з дальністю до 400-500 кілометрів були б дуже корисним внеском Німеччини в цьому відношенні", — сказав політик.

Він вважає, що більше не повинно бути жодних так званих "червоних ліній" щодо озброєнь, які НАТО може надавати Україні.
ForUm

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